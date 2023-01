ONE PIECE: Rufy VS Lucci, secondo match a Egghead in questo video di un fan

Rob Lucci VS Monkey D. Rufy è uno degli scontri più epici, belli e importanti di tutto ONE PIECE. La saga di Enies Lobby portò infatti il manga a uno dei suoi apici, in una battaglia che vide la ciurma di cappello di paglia dichiarare guerra al mondo intero. Ancora oggi il pubblico ricorda quel combattimento sulla torre della giustizia.

Negli anni, ci sono stati diversi appassionati che hanno omaggiato ONE PIECE in tutti i modi, anche rivedendo gli scontri. C'è chi in passato ha rivisto questo scontro in stile Tom e Jerry, chi ha creato fanart di altro genere e molto altro ancora. E adesso cosa succede? Ovviamente, il ritorno di Rob Lucci nel manga ha nuovamente fatto venire in mente il vecchio scontro. Tuttavia, Eiichiro Oda ha deciso di mettere ancora una volta l'uno contro l'altro i due nemici e per questo a Egghead c'è stato un nuovo Lucci VS Rufy con entrambi in versione risvegliata.

Lucci è diventato quindi più forte, sfoggiando una nuova forma leopardesca, e un fan e animatore, che si firma con il nome Kiecaburn su Twitter, ha deciso di realizzare un omaggio a questo nuovo combattimento. In ben 40 secondi, riassume la sua visione dello scontro tra i due, ovviamente in bianco e nero e senza suoni. Questi ultimi sono stati aggiunti nella versione dell'utente Izuru Trash, che ha usato suoni molto riconducibili a Dragon Ball e poi battute provenienti dall'anime di ONE PIECE.

Il risultato è un video con una dinamica battaglia tra Lucci e Rufy a Egghead, che per ora termina con la trasformazione di Rufy che attiva il suo Gear Fifth.