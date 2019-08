ONE PIECE: Rufy e Zoro si reincontrano... dopo anni!

Come ben sappiamo, i tempi di ONE PIECE sono estremamente lunghi. Questo vale sia per il manga, dove alcune saghe hanno la stessa durata di interi manga, che per l'anime. Quindi i fan ormai spasimavano parecchio per Wanokuni, arco narrativo che già prometteva di riportare la ciurma di Cappello di Paglia riunita in un'unica isola.

L'episodio 897 di ONE PIECE è finalmente tornato a mostrare l'arco di Wanokuni, dove lo scopo di Rufy è trovare un modo per salvare la piccola Tama. La bambina ha dato al capitano il poco cibo che aveva, fermandosi a bere da un fiume avvelenato per potersi riempire lo stomaco. Questo ha portato la piccola ad avere attacchi febbricitanti, e Rufy è deciso a salvarla anche per ripagarla di ciò che ha fatto. Durante il viaggio verso la cittadina dove può essere curata, però, arriva nelle Terre Desolate di Wanokuni dove incontra il suo compagno Roronoa Zoro.

La riunione tra i due è stata estremamente divertente e piena di sorrisi, con i due che addirittura lanciano alcune meta battute specificando come sembra non si vedano da anni. Sappiamo che nel mondo di ONE PIECE sono passati pochi giorni da quando la ciurma si è separata a Dressrosa, passando poi per le avventure su Zou, Whole Cake Island e infine a Wanokuni, ma nel manga e nell'anime sono davvero passati anni prima di questo incontro!

Infatti, nel manga ci sono voluti ben 120 capitoli, quasi tre anni, dall'824 al 912, per rivedere insieme Rufy e Zoro. Per l'anime, invece, ha visto per l'ultima volta insieme i due nell'episodio 776 del 12 febbraio 2017. Con l'episodio 897 di quest'oggi 11 agosto, sono passati due anni e mezzo dall'ultima volta che abbiamo visto i due insieme. Mancano ancora diverse riunioni nella ciurma di Cappello di Paglia, quale sarà la prossima mostrata in ONE PIECE?