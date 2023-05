ONE PIECE e il rumor che coinvolge Warner Bros, cosa c'è di vero sull'anime?

ONE PIECE, con la sua storia epica di pirati, tesori e avventure, ha conquistato un vasto pubblico in tutto il mondo. Il viaggio di Monkey D. Rufy, il pirata con il cappello di paglia, si è momentaneamente fermato a Wano, terra dei samurai conquistata anni addietro da Kaido. Rufy ha fatto voto di liberarla, e quel momento sta arrivando.

L'anime di ONE PIECE ha trasmesso da poco l'episodio 1062, uno dei più importanti di questa saga, che ha visto la vittoria di Zoro su King. Rimane però da concludere lo scontro che vede protagonisti Rufy e Kaido, i due pezzi grossi che stanno combattendo alacremente sul tetto della cupola del teschio. Come ben sanno ormai tutti gli appassionati, ci sarà un arrivo importante tra alcuni episodi e per questo in rete è partita una voce secondo cui alcuni animatori di Warner Bros si starebbero dedicando a ONE PIECE per adattare un particolare momento dell'anime.

Cosa c'è di vero in queste voci che vedono ONE PIECE unire le forze con questi ex animatori della nota casa produttrice americana? Secondo i rumor che sono circolati negli ultimi giorni, ci sarebbero alcuni animatori che erano collegati a Warner Bros che si stavano occupando delle scene relative al Gear Fifth. Tuttavia, secondo la pagina Twitter ONE PIECE Spoilers, tutto ciò è falso. Il perché è presto detto: c'è un freelancer che ha reso noto di star lavorando a ONE PIECE e si tratta di un animatore che in passato ha effettivamente lavorato in Warner Bros, tuttavia l'episodio è ancora lontano e sembra che il suo coinvolgimento sia relativo a un altro episodio che verrà trasmesso più a stretto giro.

Di conseguenza, il rumor sembrerebbe solo parzialmente vero. Naturalmente invitiamo a prendere il tutto con le pinze fino a conferme ufficiali. Ecco però il perché ha fatto clamore questo rumor con il Gear Fifth di Rufy in stile Warner Bros.