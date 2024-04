ONE PIECE, che ruolo avrà Rocks Xebec nella Saga Finale del manga?

Rocks D. Xebec emerge come una figura enigmatica nel panorama di One Piece, destando grande curiosità tra i fan. Tuttavia, questo alone di mistero ha portato gli appassionati a chiedersi se il capitano dei Pirati Rocks giocherà un ruolo fondamentale nel finale dell'opera di Eiichiro Oda.

Oltre 40 anni fa, Rocks dominava i mari controllando territori che oggi sono suddivisi tra i Quattro Imperatori. Il suo potere rappresentava una minaccia diretta per il Governo Mondiale, data la sua natura incline al terrorismo piuttosto che alla pirateria tradizionale. L'ambizione di Rocks era ben più vasta di quella del Re dei Pirati: egli aspirava al dominio assoluto del mondo intero.

Sotto il suo comando, i Pirati Rocks rappresentavano una forza inarrestabile. L'equipaggio era composto da leggende del calibro di Barbabianca, Big Mom e Kaido. Molti di questi individui avrebbero poi raggiunto fama e notorietà, come i tre Imperatori provenienti proprio da quella ciurma. La fine di Xebec giunse nell'epica battaglia di God Valley in One Piece. Un'alleanza tra la Marina e i Pirati di Gol D. Roger sconfisse i Pirati Rocks , ponendo fine al regno del terrore del loro capitano.

La prima "apparizione" di Rocks D. Xebec avviene nell'arco narrativo di Wano Country in One Piece, nell'interludio tra l'Atto 2 e l'Atto 3, venendo menzionato per la prima volta da Sengoku. Nella Saga Finale, il ruolo di Rocks potrebbe non essere ancora concluso dato che lo scontro a God Valley, in sé, rimane avvolto nel mistero. Un altro aspetto interessante è il legame tra questo personaggio e Marshall D. Teach, alias Barbanera. Barbanera governa Alveare, l'isola un tempo dominata da Rocks, inoltre entrambi condividono l'ambizione di conquistare il mondo intero.

Al momento, un ritorno di Rocks nella Saga Finale appare improbabile data la dichiarazione di Sengoku sulla sua morte. Tuttavia, Oda potrebbe aver lasciato spazio a possibili ritorni futuri per questo personaggio intrigante.

