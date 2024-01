One Piece: quale ruolo avrà Sanji nell'incidente di Egghead?

In un arco come quello di Egghead, dove le macchinazioni politiche si intersecano organicamente con un clima di escalation bellica, molti personaggi inediti si sono ritrovati ad esercitare un ruolo di primo piano. Ma nell'ultima saga di One Piece uno su tutti è stato relegato, almeno fino a questo momento, ai margini del racconto: ovverosia Sanji.

Come già anticipato dagli spoiler di One Piece 1104, il nuovo capitolo ha prefigurato un orizzonte di guerra ancora più radicale e drastico di quello a cui avevamo assistito fino ad ora. D'altronde l'incidente di Egghead sta per volgere verso la sua fase conclusiva, e non è un caso che l'ultimo numero del manga si sia concluso con l'attivazione da parte del diabolico Astro del Buster Call, ovvero del comando con cui vengono codificate le operazioni di distruzione di massa atte a cancellare ogni traccia di una popolazione (o in questo caso, di un'intera isola) dal pianeta. Motivo per cui è difficile – se non improbabile – che la risoluzione dei conflitti non passi ora per l'intervento (fisico) di tutti i personaggi coinvolti o di una fuga disperata dei Mugiwara da Egghead. E in entrambi i casi proprio Sanji potrebbe giocare un ruolo (fino ad adesso) inedito.

Nel momento in cui il colpo di Kuma viene incassato in tutto il suo strapotere deflagrante da Saturn, vediamo il resto della ciurma liberarsi dal congelamento ipnotico a cui l'Astro li aveva sottoposti anzitempo. Ed è proprio qui che Oda ha inserito un dettaglio (magari anche scontato, o “dovuto” per giustificare l'escalation in termini di coerenza) su cui molti lettori hanno focalizzato la loro attenzione, generando di conseguenza una serie di congetture e di voli di fantasia relativi al destino di un personaggio in particolare: ovvero di Sanji, il quale lo vediamo prima bloccare e poi respingere l'attacco con cui Saturn cercava di perforare ambedue i corpi di Kuma e di Bonney.

Se ci pensiamo, in tutto il corso della saga, Eiichiro Oda ha relegato ai margini del racconto il pirata, motivo per cui sono in molti a credere (o forse, a sperare) che il cuoco dei Mugiwara possa finalmente esercitare un'influenza su eventi da cui è stato, fino a questo momento, tenuto a distanza. Tanto che non appena Borsalino interviene in difesa dell'Astro – mettendo perlopiù la parola fine su quelle speculazioni che vedevano Kizaru arrivare a tradire in One Piece i piani di Saturn – il primo personaggio a reagire è proprio Sanji, quasi l'autore ci stesse qui prefigurando con queste poche vignette un possibile sviluppo relativo al compagno di Rufy, di cui potremo vedere il corso già nel prossimo capitolo.

Occorre, però, sottolineare che la tavola su cui si conclude il numero 1104 del manga non anticipa nulla di certo in riferimento ad una ritrovata centralità del personaggio, delineando invece l'approdo della saga nel suo segmento più apertamente infernale. Ed è in relazione a queste logiche che alcuni lettori ritengono possibile che nel futuro prossimo di One Piece Barbanera possa prendere parte all'incidente di Egghead, proprio alla luce di un'escalation, che per poter essere sedata o risolta nel sangue, necessita di uno sviluppo davvero drastico, che porti il racconto in un orizzonte di segno diverso e perlopiù inatteso.