ONE PIECE, il ruolo della CP0 e il ritorno di Lucci: quale sarà il loro futuro a Egghead?

Le organizzazioni di ONE PIECE sono tante, ma quelle più problematiche per i pirati di cappello di paglia sono quelle governative. Il Governo Mondiale ha sguinzagliato la CP0 già a Onigashima, e adesso sembra che questi agenti del governo troveranno di nuovo i pirati protagonisti tra i loro piedi, con le dovute conseguenze.

Il Governo ha inviato Stussy, Kaku e soprattutto Rob Lucci a uccidere Vegapunk, una morte che sarebbe clamorosa in ONE PIECE. A Egghead il gruppetto dovrà quindi adempiere a questo ruolo omicida in una missione che però sarà tutt'altro che semplice. I tre agenti della CP0 infatti potrebbero avere il ruolo di antagonisti in una saga che sembra già strutturata per essere un percorso breve e con poche interferenze, ma il cui ruolo principale sarà quello di rivelare informazioni sui segreti di ONE PIECE.

Infatti, con l'attuale battaglia tra potenze che vede coinvolti Barbanera e Trafalgar Law, potrebbe non esserci spazio per grandi scontri per Rufy, un po' come accadde in altre saghe, una delle più recenti Zou. Ora, le direzioni che possono essere intraprese sono due: la CP0 arriverà sull'isola dopo la partenza dei protagonisti, quindi evitandoli, oppure la CP0 incrocerà i pirati di cappello di paglia.

Nel primo caso, la missione potrebbe essere portata a termine se Vegapunk si farà trovare nel laboratorio e senza trappole, dato che lo scienziato sembra già pronto per morire. Nel secondo caso invece è difficile rivedere uno scontro tra Rob Lucci e Rufy: sarebbe ridondante per il manga e inoltre al momento i rapporti di forza sembrano completamente impari.

Ciò che comunque sembra sicuro è che la CP0 non avrà un ruolo marginale ma neanche un ruolo di primissimo piano nella saga di Egghead.