One Piece: quale sarà il ruolo della Generazione Peggiore nella saga finale?

I pirati della Generazione Peggiore sono il simbolo del fallimento delle politiche del Governo Mondiale. Sin da giovanissimi hanno sfidato l'ordine pubblico istituito dai governanti, rappresentando una delegittimazione dei loro principi di giustizia e di virtuosità. Ma quale sarà il ruolo di questi personaggi nella saga finale di One Piece?

Da quando Eiichiro Oda ce li ha presentati sull'Arcipelago Sabaody, gli esponenti della Generazione Peggiore hanno determinato un'influenza cardinale sullo sviluppo di tutti gli eventi del manga, soprattutto nel momento in cui la narrazione è approdata nel Nuovo Mondo. Le dodici Supernove, ovvero quei pirati a cui il Governo Mondiale aveva assegnato una taglia superiore ai cento milioni di berry ancor prima che entrassero nella seconda metà della Rotta Maggiore, hanno soddisfatto nel tempo tutte le aspettative che i lettori avevano nutrito nei loro confronti, per come hanno compromesso le fondamenta stesse dello status quo su cui le organizzazioni istituzionali hanno fondato il loro autarchico sistema di potere, giocando poi un ruolo nevralgico nei grandi eventi del Nuovo Mondo.

Oltre a Rufy e Zoro, personaggi come Law, Kidd e Barbanera hanno catalizzato l'attenzione del Governo Mondiale, con i primi due che hanno contribuito alla sconfitta di Big Mom, e il terzo che non ha solo conquistato il titolo di Imperatore, ma che ad oggi alla pari di Shanks appare il pirata più forte di tutto One Piece. Proprio su Wano, forse una delle saghe più nevralgiche dell'intero manga, abbiamo visto agire ben otto membri della Generazione Peggiore, a testimonianza di quanto agli occhi di Eiichiro Oda questi personaggi siano cruciali per il prosieguo della storia, e per l'influenza che esercitano sulla maturazione/prosecuzione degli intrecci futuri del manga.

Quando si parla però di saga finale, e delle dinamiche che ne cadenzeranno il corso, sembra che i cammini dei pirati della Generazione Peggiore, escludendo Rufy e Zoro, non siano poi così aperti verso un destino di gloria. D'altronde proprio nel corso della saga di Egghead sia Law che Kidd sono stati brutalmente sconfitti da due Imperatori, e se consideriamo la marginalizzazione narrativa di personaggi come Killer, Hawkins, Urouge e Capone Gang Bege, ecco che buona parte delle Supernove non sembrano possedere più la forza né tanto meno la possibilità di continuare a sovvertire le dinamiche di potere del Governo Mondiale, e di giocare così un ruolo di primo piano nella ridefinizione dell'ordine normativo a cui andrà incontro il Nuovo Mondo nel corso della saga finale di One Piece.

Eppure Oda sembra non aver perso completamente fiducia in questo gruppo di pirati, e lo dimostra la centralità che l'autore sta assegnando ormai dall'inizio dell'arco di Egghead a Bonney e al suo conflitto filiale/paterno. Della piratessa, infatti, si erano perse a lungo le tracce, e nulla lasciava presagire che il personaggio potesse risultare così centrale ai fini del racconto, soprattutto in prossimità dell'epilogo. Ora invece non solo One Piece ci ha rivelato i segreti dietro il Futuro Distorto Distorto di Bonney, ma ha posizionato il corrente membro della Generazione Peggiore come una delle minacce più radicali agli occhi del Governo Mondiale. È da lei, inoltre, che passa il conflitto più tragico di Egghead, ed è attraverso i suoi occhi che Oda ci ha mostrato la natura diabolica delle macchinazioni politiche messe in atto da Saturn e dai Gorosei.

Se alcuni membri della Generazione Peggiore, come logico che sia, hanno terminato con tutta probabilità i loro percorsi, altri pirati come Rufy, Zoro, Bonney e Barbanera continueranno a farsi carico delle motivazioni ideologiche che hanno da sempre contraddistinto la natura anarchica delle Supernove: cioè configurarsi agli occhi del Governo Mondiale alla pari di anomalie, capaci di sovvertire lo status quo, e riconfigurarlo secondo logiche e destini prima solo impensabili.