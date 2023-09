ONE PIECE, che ruolo avranno i giganti nel finale della storia?

Quello di ONE PIECE è un mondo molto grande, sconfinato. Isole e territori unici che seguono le proprie leggi fisiche e meteorologiche, con una varietà di ambienti davvero grande. Considerata questa varietà nei luoghi, non poteva non esserci anche una grande varietà nelle specie che li abitano. Non ci sono infatti soltanto gli umani nella serie.

Ci sono uomini pesce, braccialunghe e gambelunghe, lunariani, visoni e tanti altri ancora, ma una delle prime razze introdotte in ONE PIECE e che i protagonisti non vedono l'ora di rivedere sono i giganti. Nati a Elbaf, i giganti sono creature enormi in grado di vivere diversi secoli e che hanno ovviamente una forza sconfinata. I primi a essere presentati sono stati Dory e Broggy ma, nel corso di ONE PIECE, hanno fatto il debutto tanti altri giganti.

Torneranno? Che scopo avranno i giganti alla fine di ONE PIECE? Elbaf è stata un'isola sempre al centro delle mire dei fan del manga, e ora i giganti torneranno, dato che la prossima tappa del viaggio di Rufy e compagni sembra essere proprio quella. Quindi, in questa saga che porterà al finale sicuramente faranno la loro comparsa. Saranno presenti anche più avanti?

Per il momento, non è dato saperlo. Tuttavia, ricordiamo che il maestoso Hajrudin è uno dei componenti della grande flotta di cappello di paglia. Sotto questo punto di vista, e con la guerra finale alle porte, è palese che anche lui prenderà parte all'ultimo scontro. Non è dato sapere se Rufy porterà con sé a Laugh Tale anche i capitani delle altre ciurme oppure soltanto i suoi amici più stretti. In ogni caso, nel finale di ONE PIECE ci saranno alcuni giganti in grado di dire la loro.