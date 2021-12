ONE PIECE, il ruolo di King e Zoro: il parallelismo tra i n°2 degli Imperatori

Eiichiro Oda è uno sceneggiatore maniacale, un autore che non lascia niente al caso. Ecco perché ogni indizio che emerge tra le pagine di ONE PIECE assume un significato più profondo del suo senso apparente. In particolar modo, il ruolo di due personaggi sembra essere estremamente simile grazie a questi parallelismi.

La battaglia tra il fronte di Kaido e quello dei Mugiwara sta riservando non poche sorprese ai lettori. Zoro e Sanji sono riusciti a sconfiggere i membri più forti della Ciurma delle Cento Bestie, King e Queen, sottolineando ulteriormente l'importanza dei due personaggi per il loro capitano, Luffy. Tuttavia, due di questi pirati celano molte più somiglianze di quante ne lascino trasparire ad una prima occhiata.

Un utente su Reddit ha raccolto così alcuni parallelismi tra King e Zoro, li stessi che potete ammirare in calce alla notizia, e che evidenziano con una somiglianza più netta il loro ruolo per i propri rispettivi capitani. Entrambi, infatti, sostengono con forza che saranno i loro capitani a divenire il prossimo Re dei Pirati, senza contare che le modalità con la quale Kaido ha incontrato King e Luffy il suo braccio destro, Zoro, sono praticamente le medesime. Encomiabile, inoltre, è la perseveranza di entrambi i n°2 degli Imperatori che si sono ripromessi di non perdere finché il proprio capitano non avrebbe raggiunto il suo sogno.

E voi, invece, avete riscontrato una certa somiglianza tra i due pirati? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.