One Piece: quale sarà il ruolo della Neo-MADS nella saga finale del manga?

Le organizzazioni scientifiche hanno sempre avuto un ruolo di primo piano nell'universo di One Piece. Il Governo Mondiale si è servito dell'ingegno di scienziati come Vegapunk, Caesar e Judge per progettare le strumentazioni belliche. E proprio questi ultimi due dottori potrebbero esercitare una grande influenza con la fondazione della Neo-MADS.

Ora non sappiamo precisamente quali siano gli obiettivi del nuovo gruppo di ricerca scientifico, né tanto meno quali rapporti di collaborazione abbiano già suggellato con le figure cardini del Nuovo Mondo, ma è chiaro che la complicità con la Neo-MADS da parte delle varie organizzazioni potrebbe portare a numerosi vantaggi, sia in termini di sviluppo militarista – e quindi di aumento delle proprie potenzialità belliche – sia in riferimento all'acquisizione di importanti conoscenze. D'altronde il gruppo di ricerca in questione non solo può disporre delle competenze scientifiche di grandi scienziati come Caesar e Judge, ma permetterebbe ai suoi possibili affiliati di accedere anche ai dati della Germa 66, con tutto quel che ne deriva per la creazione di armi di distruzione di massa e di tecnologie d'avanguardia.

L'organizzazione, di fatto, si pone in continuità con il precedente gruppo di ricerca (cioè la MADS) di cui Vegapunk era il referente assoluto, promettendo al tempo stesso di portare le logiche progressiste che lo contraddistinguevano verso gli orizzonti della clandestinità. Formatasi durante la saga di Whole Cake Island per contrastare lo strapotere scientifico del geniale dottore, questa nuova reiterazione della MADS potrebbe affidare le proprie competenze alle grandi ciurme (o gilde) di fuorilegge, suggellando dei rapporti di collaborazione nevralgici, che cambieranno senza alcun dubbio gli equilibri militaristi nel Nuovo Mondo.

Secondo alcuni lettori è probabile infatti che l'organizzazione scientifica possa unirsi alla Cross Guild. A pensarci bene la gilda di Buggy è, tra le grandi ciurme del Nuovo Mondo, quella che più di tutte può disporre di un capitale cospicuo che possa finanziare i progetti bellici di Caesar e Judge, in modo da avere sia un tornaconto di conoscenze scientifiche (relative anche al Fattore di Lignaggio che consente la creazione di Frutti e la modificazione delle proprietà genetiche) sia di strumentazioni militari.

In questo senso il motivo per cui la Cross Guild figura in One Piece tra i primi candidati a trovare l'ultimo Poneglyph, e quindi ad individuare prima delle altre ciurme la rotta finale verso Laugh Tale, starebbe proprio nella supremazia economica acquisita grazie all'istituzione del sistema di taglie sui marine, che li porterà così ad aggregare attorno alla figure di Buggy, Mihawk e Crocodile un numero altissimo di fuorilegge e di avidi guerrieri, al fine di ribaltare le gerarchie nel Nuovo Mondo. Un fattore, questo, che la collaborazione con la Neo-MADS potrebbe davvero portare a sublimazione.

Per decodificare le azioni future dell'organizzazione, bisognerebbe prima osservare il modo in cui si concluderà il destino di colui che rappresenta la nemesi scientifica di Caesar e Judge. Per adesso non sappiamo neanche se nel futuro prossimo di One Piece Vegapunk riuscirà a sopravvivere all'incidente di Egghead, né tanto meno se ne uscirà incolume o dall'integrità psicofisica parzialmente compromessa. Ma è chiaro che la risoluzione degli intrecci sull'isola potrebbe suggerire delle indicazioni importanti anche sulla costituzione dell'ordine scientifico del Nuovo Mondo: in cui la Neo-MADS occuperà sicuramente una posizione di rilievo assoluto.