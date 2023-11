ONE PIECE e il ruolo di Sarahebi a Wano: perché non è da sottovalutare

Nel corso del lungo arco nel floreale Paese di Wa, Eiichiro Oda ha introdotto moltissimi personaggi, alcuni decisamente rilevanti, come lo Shogun Orochi e i migliori pirati delle Cento Bestie, e altri inferiori, come i Gifter. All’interno del gruppo, però, si trova anche Sarahebi, una donna sottovalutata per l’importanza avuta in alcune occasioni.

Apparsa per la prima volta nel capitolo 919 come insegnante nella Capitale Fiorita, intenta a raccontare falsità ai bambini riguardo il coraggio dimostrato da Orochi nel mantenere Wano una terra isolata rispetto al resto del mondo, e infangando la memoria del leggendario Kozuki Oden, il quale, d’altro canto, voleva aprire i confini al Nuovo Mondo, Sarahebi è stata uno degli esponenti dei Gifter più approfonditi nel corso dei numerosi capitoli dell’arco narrativo.

Anche nel capitolo 943, infatti, durante la spiegazione riguardante gli SMILE, i frutti del diavolo artificiali, ingeriti dai Pirati delle Cento Bestie, Sarahebi fa un breve cameo, data la sua capacità di tramutarsi, parzialmente, in un serpente. Oltre 50 capitoli dopo, però, arriverà il vero motivo per cui Sarahebi non andrebbe assolutamente considerata un personaggio marginale.

Nel capitolo 997 Sarahebi si avvicina per la prima ai Mugiwara, attirando Sanji in una trappola al terzo piano del castello, e riesce con semplicità a sottomettere il cuoco, colpendolo insisme ad una sua collega e facendogli perdere conoscenza. Niente male per una ragazza appartenente a uno dei ranghi più bassi della ciurma capitanata da Kaido, alla quale però sia Oda, che gli autori della trasposizione animata, hanno voluto donare molto più spazio tra le tavole e sullo schermo rispetto ai suoi compagni.

Tale attenzione fa spiccare Sarahebi tra le fila dei Gifters, rendendola una delle più riconoscibili all’interno del gruppo, che ricordiamo essere composto da oltre 500 membri. Per concludere, vi lasciamo agli spoiler del capitolo 1098 di ONE PIECE.