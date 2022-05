ONE PIECE, il Ryou esiste anche nella realtà: cosa sono i proiettili HESH?

Eiichiro Oda è un genio e nel suo talento come sceneggiatore ha inserito tutta una serie di elementi piuttosto interessanti quanto intriganti. In qualche caso, tuttavia, capita che la fisica di ONE PIECE combaci con quella reale, tale è un esempio concreto del funzionamento del Ryou.

Il Ryou è l'ambizione del Paese di Wa, tecnica che Rufy ha appreso nel Wano Kuni grazie al vecchio Hyo. Letteralmente traducibile come "Flusso", si tratta di un tipo di Ambizione dell'Armatura nel quale l'energia fluisce in tutto il corpo. In parte diversa dall'Haki, il protagonista ha dovuto capire a fondo l'importanza della tecnica e il modo di utilizzarla correttamente.

Ad ogni modo, la fisica dietro il quale sembra funzionare il Ryou riprende la realtà di un'arma che esiste davvero: i proiettili HESH. Come potete notare dalla clip allegata in calce alla notizia che spiega il funzionamento preciso dell'arma, questo proiettile una volta scagliato contro un oggetto lo distrugge dall'interno attraverso una combinazione di onde di compressione e tensione. L'effetto può essere devastante e oggi viene utilizzato soprattutto per la demolizione di edifici visto che gli armamenti più recenti si sono modernizzati per resistere anche contro attacchi di questo tipo.

E voi, invece, conoscevate questa somiglianza tra i proiettili HESH e il Ryou? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.