ONE PIECE: Sabo e Ace arrivano a Wanokuni in un nostalgico disegno di Oda

In Giappone sta per arrivare il nuovo ONE PIECE Magazine, rivista completamente dedicata al manga di Eiichiro Oda e il suo enorme mondo. Non bastano le continue informazioni rivelate nei vari guidebook della serie, il mangaka e la produzione continuano infatti a dedicare tempo anche ai progetti paralleli.

Il volume 9 di ONE PIECE Magazine che uscirà in Giappone a breve sarà come al solito ricco di contenuti. Alcuni di questi si sono basati su una collaborazione d'eccezione con Kohei Horikoshi, mangaka di My Hero Academia, che ha disegnato uno splendido Zoro in un'illustrazione, poi affiancato da una bellissima Shirahoshi. E sullo stesso numero è stato annunciato un adattamento manga della light novel di Ace, disegnato da Boichi.

Ma per Ace non è tutto dato che il pirata fiammeggiante torna in un What If della storia insieme al suo fratello adottivo Sabo. In una illustrazione a colori preparata da Eiichiro Oda che potete vedere in calce, i due personaggi di ONE PIECE vengono inseriti nell'ambientazione di Wanokuni. Così come è capitato per Rufytaro e Zorojuro, i due si sono trasformati con gli abiti tipici del posto mentre osservano un poster di taglia del fratellino.

Ace e Sabo hanno un'aria tipica da ronin in quest'immagine, con tanto di spade al fianco. Vi sarebbe piaciuto vedere i due personaggi in azione in una saga parallela di Wanokuni?