ONE PIECE: Sabo, l'imperatore delle fiamme in una figure da 920 euro

Gli ultimi capitoli di ONE PIECE, con cui Eiichiro Oda sta inaugurando la saga finale, hanno riportato i Mugiwara e i lettori a fare i conti col mondo esterno, lontano dalle coste di Wano. Tra le novità più interessanti si trovano le varie ribellioni innescate dalle azioni dell’Imperatore delle Fiamme, immortalato in una nuova figure da collezione.

Il caos generato dalla morte di Nefertari Cobra e dalle rivolte ha fatto preoccupare persino Monkey D. Dragon, leader supremo dell’Armata Rivoluzionaria, rimasto ulteriormente stravolto quando, in chiamata con Sabo, ha ascoltato la distruzione del regno di Lulusia orchestrata da chi ormai siede sul trono vuoto del castello di Pangea a Marijoa. Sperando di scoprire presto le sorti di Sabo, gli artisti di Jimei Studio hanno deciso di omaggiarlo con la magnifica statua presentata con le immagini che trovate in calce.

In arrivo nei primi sei mesi del 2023, la figure ritrae Sabo mentre sfrutta i poteri del frutto Foco Foco, che ha mangiato dopo la morte del suo precedente possessore, l’amico fraterno Ace. Le fiamme avvolgono il personaggio e i tetti di edifici ormai distrutti. Alta 63 centimetri, e incredibilmente dettagliata, la figure sarà venduta al prezzo di 920 euro. Per concludere ricordiamo che in rete sono già arrivati gli spoiler del capitolo 1062 di ONE PIECE, in arrivo lunedì 10 ottobre 2022 su MangaPlus.