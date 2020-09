ONE PIECE: la saga di Alabasta è disponibile in italiano su Crunchyroll

I pirati di ONE PIECE sono partiti a cercare il mitico tesoro anche nei meandri della piattaforma di Crunchyroll. Dapprima c'è stato Wano, l'arco attualmente in corso ufficialmente anche in Giappone, dove Rufy e i suoi compagni stanno facendo quanto possibile per abbattere il potente imperatore Kaido delle Cento Bestie.

Ma lo scorso giugno Crunchyroll mise a segno un altro colpo per i fan di ONE PIECE, portando sulla piattaforma i primi episodi. La saga dell'East Blue composta da 61 episodi debuttò infatti nel catalogo con sottotitoli in italiano. A qualche mese di distanza, Crunchyroll continua a ripercorrere dalle origini la storia di Rufy e della sua ciurma facendo proseguire la sua raccolta di episodi con la seconda fase dell'opera.

L'annuncio di oggi sulla pagina Facebook di Crunchyroll Italia è l'arrivo della saga di Alabasta di ONE PIECE, composta dagli episodi dal 62 al 135. Andremo quindi alla scoperta di tutto ciò che succede dall'arrivo alla Reverse Mountain fino alle ultime battaglie contro Crocodile e la Baroque Works nell'isola a tinte arabe di Alabasta.

Gli episodi sono già disponibili con sottotitoli in italiano su Crunchyroll e probabilmente si tratterà solo di qualche mese prima di poter vedere in azione anche la saga successiva, quella di Skypea.