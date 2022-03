ONE PIECE: la saga di Alabasta nella realtà grazie alla computer grafica

La saga di ONE PIECE gode di una community di milioni di appassionati in tutto il mondo. All'interno di questa imponente fanbase non mancano utenti creativi che contribuiscono a rendere ancor più magico il capolavoro di Eiichiro Oda attraverso iniziative originali e alquanto complesse.

Wai Kin è un artista che negli ultimi mesi ha imparato a farsi conoscere ed apprezzare sul web per via dei suoi colpi di genio. Qualche tempo fa, infatti, aveva fatto parlare di sé per aver ricreato Lougetown con l'ausilio della CGI. Sulla stessa scia, Wai Kin ha tentato la medesima impresa per ricostruire questa volta i momenti più salienti della Saga di Alabasta.

Il risultato si è composto in un video di circa 55 secondi che riassume in rapida successione alcune delle scene più memorabili dell'arco narrativo. Non sono mancati ovviamente commenti a supporto della clip interamente ricreata in computer grafica, sintomo dello straordinario talento dell'artista londinese.

Non ci resta dunque che rimandarvi al video in questione, che trovate come sempre allegato in calce alla notizia, e a ricordarvi di lasciarci le vostre impressioni a riguardo, ancora una volta, con un commento nell'apposito box dedicato qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questa illustrazione omaggio alla Saga di Alabasta.