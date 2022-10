ONE PIECE: la saga della Baroque Works in un breve riassunto

Riprendiamo il riassunto della grande avventura dei mugiwara in ONE PIECE dopo la sintesi dedicata alla saga dell'East Blue, andando a ripercorrere le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il viaggio dei protagonisti nella saga della Baroque Works, sviluppatasi nel corso di 117 capitoli.

Proseguendo il loro viaggio, i Mugiwara arrivano alla Reverse Mountain e incontrano la balena Lovoon, che riusciranno a superare solo grazie all’aiuto di Crocus, guardiano della zona, che introduce l’importanza dei Log Pose per navigare nella Rotta Maggiore.

Arrivati a Whisky Peak, con a bordo Mr. Nine e Miss Wednesday, incontrati dentro Lovoon, i Mugiwara si ritrovano in trappola: tutti gli abitanti sono cacciatori di taglie al servizio dell’organizzazione Baroque Works guidata da Mr. Zero, ovvero Crocodile della Flotta dei Sette. Miss Wednesday è in realtà Nefertari Bibi, spia e principessa di Alabasta giunta lì per scoprire come fermare la guerra civile nel suo regno, architettata da Crocodile per diventarne sovrano. Decisi ad aiutarla per sventare la guerra, i Mugiwara tornano alla Going Merry.

La ciurma riparte verso Little Garden, dove trovano due Giganti che si affrontano da secoli, e altri membri della Baroque Works che impegnano i protagonisti in battaglia. Grazie alla soffiata di Sanji, che ha risposto alla chiamata di Crocodile nella casa di Mr. Three, i protagonisti ripartono alla volta di Alabasta.

L’improvvisa malattia di Nami spinge i Mugiwara a fermarsi a Drum per cercare un dottore. Compresa la tragica storia del luogo, Luffy combatte contro Wapol, vecchio ed egoistico sovrano, respingendolo. Dopo la battaglia, Cappello di Paglia chiede a Chopper, piccola renna dalle spiccate doti mediche, di unirsi all’equipaggio, e partono insieme.

Arrivati a Nanoana, i Mugiwara incontrano Smoker, e vengono salvati da Ace, fratello di Luffy. Avvicinandosi alla capitale, il protagonista si ritrova ad affrontare Crocodile, venendo rapidamente sconfitto. Giunti nella capitale Alubarna, stravolta dalle ribellioni, i protagonisti vengono coinvolti in una serie di scontri contro membri della Baroque Works, e alla fine Luffy riuscirà a vendicarsi stendendo Crocodile.

La saga della Baroque Works, che va da capitolo 101 al 217, si conclude col ritorno della pace ad Alabasta, e con l’ingresso nella ciurma dell’archeologa Nico Robin, vero nome di Miss All Sunday.