ONE PIECE: la Saga di Dressrosa doppiata in italiano comincia questa sera su Italia 2

Mentre il pubblico nostrano è in fermento per l'imminente debutto in anteprima in italiano di ONE PIECE FIlm: RED, i pirati della Ciurma di Cappello di Paglia invadono Mediaset. Su Italia 2 da questa sera ricomincia la trasmissione dell'anime di ONE PIECE!

La data comunicata nello spot televisivo italiano di ONE PIECE è finalmente arrivata. Dalle ore 21:25 circa su Mediaset Italia 2 comincia l'appuntamento con l'anime di ONE PIECE. Per la prima volta in assoluto, verrà trasmessa la Saga di Dressrosa doppiata in italiano.

L'avventura di Rufy, Zoro, Sanji e tutti gli altri Mugiwara riprenderà dunque da appena dopo la fine della saga di Punk Hazard, con l'episodio 629 dell'anime intitolato "Sconvolgente! Incredibili notizie scuotono il nuovo mondo". In questa puntata, nel tentativo di distruggere la fabbrica Smile, Law comunica a Doflamingo dove e quando verrà rilasciato Caesar. L'ex della Flotta dei Sette allora dirà a Rufy che ha qualcosa che lui vorrà sicuramente.

Il viaggio nel mondo di ONE PIECE continua con la 1° TV degli episodi 630 e 631, rispettivamente intitolati "Dressrosa! Il paese dell'amore e della passione" e "Un vortice di avventure! Il colosseo delle corride".

Questa sarà solamente la prima settimana in compagnia degli amati pirati creati da Eiichiro Oda. Ogni mercoledì in prima serata verranno trasmessi 3 episodi di ONE PIECE.