ONE PIECE: La saga di Dressrosa sarà trasmessa in Italia per intero a novembre

In questi giorni si sta tenendo in Italia la manifestazione più importante del Bel Paese nei riguardi della cultura fumettistica, ovvero la nuova edizione del Lucca Comics & Games. All'evento sono stati invitati molteplici ospiti, alcuni dei quali che hanno rivelato interessanti informazioni sul futuro dell'anime di ONE PIECE in Italia.

Se da un lato ">TOEI Animation sta proseguendo la trasposizione della Saga di Wano, nel Bel Paese la distribuzione della serie televisiva è particolarmente indietro rispetto al Giappone. Ad ogni modo, alla manifestazione lucchese sono stati invitati alcuni d'ospiti d'eccezione, tra cui anche alcuni dei doppiatori che da anni prestano le proprie voci ai personaggi degli anime.

Tra questi spicca sicuramente Emanuela Pacotto, la voce di Nami, che nella giornata di ieri ha svelato un interessante dettaglio in merito alla prosecuzione di ONE PIECE in Italia. La doppiatrice, infatti, avrebbe annunciato che la Saga di Dressrosa verrà trasmessa per intero e non in blocchi in prima tv su Mediaset a partire dal prossimo 16 novembre.

Si tratta di una bella notizia per gli spettatori dell'adattamento italiano dell'anime che dovranno attendere solo qualche settimana per i nuovi episodi. E voi, invece, cosa ne pensate di questa sorpresa rivelata da Emanuela Pacotto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.