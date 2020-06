ONE PIECE: la saga dell'East Blue arriva completa su Crunchyroll

Crunchyroll sta puntando forte sugli anime per potenziare il catalogo della propria piattaforma e uno degli acquisti più importanti dell'ultimo periodo è ONE PIECE pubblicato dall'arco di Wanokuni. Prima dello stop per Coronavirus, la piattaforma metteva infatti a disposizione gratuitamente gli episodi del noto anime piratesco ogni settimana.

Per chi ha un abbonamento Crunchyroll ed è un fan di ONE PIECE le notizie migliorano dato che è stata annunciata una novità riguardante il mondo creato da Eiichiro Oda. Nella giornata di ieri 19 giugno, Crunchyroll ha annunciato tramite social alle ore 18:00 che tutta la prima saga dell'anime è disponibile.

Ciò vuol dire che vedremo i natali dell'avventura di Rufy che partì dal suo piccolo villaggio nell'East Blue per provare a diventare il Re dei Pirati. Il viaggio parte naturalmente dall'episodio 1 e si concluderà all'episodio 61, che terminerà appunto la saga dell'East Blue.

In Giappone, l'anime di ONE PIECE riprenderà con l'episodio 930 tra pochi giorni: è stata infatti confermata la trasmissione per domenica 28 giugno. Pertanto da domenica prossima anche i fan italiani potranno riprendere a godere della prossima battaglia di Rufy gratuitamente e legalmente su Crunchyroll.