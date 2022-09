ONE PIECE: la Saga dell'East Blue in un breve riassunto

Eiichiro Oda ha ufficialmente dato inizio alla saga finale di ONE PIECE. Per cui abbiamo deciso di ripercorrere le avventure dei Mugiwara attraverso dei riassunti di tutti gli archi narrativi della serie, partendo dalla saga dell’East Blue, che copre i primi 100 capitoli dell’opera.

Il manga si apre con Gol D. Roger, che, in punto di morte inaugura l’epoca d’oro della pirateria, parlando del tesoro ONE PIECE. Anni dopo, dal piccolo villaggio di Foosha, Monkey D. Luffy, affascinato dalla vita da pirata, parte a bordo di una piccola imbarcazione, col prezioso Cappello di Paglia e i poteri del frutto Gom Gom.

Dopo aver incontrato i pirati di Albida, e aver salvato Kobi dalle loro grinfie, i due arrivano a Sheltz Town, dove viene tenuto prigioniero lo spadaccino e cacciatore di taglie Roronoa Zoro. Affrontato il capitano Morgan e liberato Zoro, Luffy parte nuovamente, salutando Kobi, e al fianco di Zoro.

L’avventura si sposta Orange Town, dove i protagonisti incontrano i pirati di Bagy, e l’astuta Nami. Un’accesa battaglia tra Luffy e Bagy pone fine alla distruzione di Orange, e Nami accetta di entrare nella ciurma come navigatrice.

Giunti a Shirop, i tre conoscono di Usop, bugiardo dal cuore d’oro, e legato a Kaya, ragazza ricca ma dalla salute cagionevole. Venuti a sapere delle vere intenzioni di Krahador, uno dei maggiordomi di Kaya, i protagonisti faranno di tutto per fermare il suo attacco pirata. Riusciti nell’impresa, Kaya decide di ringraziarli donando loro la Going Merry, dove salirà anche Usop.

I protagonisti si dirigono al Baratie, ristorante gestito da Zef, che viene attaccato dai pirati di Creek. In una serie di battaglie Luffy riesce a fermare Creek e salvare il locale. Sanji decide di entrare nella ciurma come cuoco. Nami è però fuggita con la Going Merry, diretta ad Arlong Park.

Nami è diventata una ladra per avere abbastanza denaro da liberare Coco, villaggio sotto il dominio di Arlong. Disperata per aver perso tutto il denaro, la ragazza chiede aiuto a Luffy, che insieme a Zoro, Sanji e Usop riesce a distruggere Arlong Park. Nami entra ufficialmente nella ciurma, e Luffy ottiene la sua prima taglia: 30 milioni di berry.

La saga dell’East Blue si conclude a Rogue Town, città natale del Re dei Pirati, dove Luffy viene minacciato da Albida e Bagy, e fa la conoscenza di Smoker, ufficiale della Marina. Il protagonista viene salvato da un uomo misterioso, e torna a seguire il viaggio verso la Rotta Maggiore.