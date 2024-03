ONE PIECE: la saga dell'East Blue presto su Anime Generation!

È un periodo d’oro per l’anime di ONE PIECE. Dopo lo straordinario successo della serie live-action di Netflix, la piattaforma ha investito nella produzione di un anime remake, intitolato The One Piece e prodotto da Wit Studio, e ora la storia dei Mugiwara sta per invadere anche Amazon Prime Video e il canale tematico Anime Generation!

Come potete infatti leggere nel post ufficiale di Yamato Video riportato in fondo alla pagina, sulla piattaforma di streaming di Amazon, precisamente sul canale Anime Generation, arriveranno presto i primi episodi che hanno definito e plasmato la storia di Monkey D. Rufy e dei suoi preziosi compagni. Si partirà infatti dalla prima, iconica, saga ambientata nel mare orientale, dove verranno presentati i personaggi di Roronoa Zoro, Nami, Usop e Sanji, con approfondimenti sui loro rispettivi background e storie.

Come confermato dalla casa di distribuzione, a partire dal 3 aprile 2024 verranno pubblicati sei episodi a settimana, che andranno a rinfoltire ulteriormente il catalogo degli anime disponibili sul canale, oltre che ad unirsi alla già seguitissima saga di Egghead, caratterizzata da un cambio di animazioni che potrebbe significare una nuova era per l’intera serie, rilasciata in simulcast ogni domenica.

Per concludere, ecco il Jolly Roger ufficiale della Cross Guild, l’organizzazione capace di incutere timore alla Marina, e vi lasciamo scoprire se i Cinque Astri di Saggezza possono ancora comandare i Pacifista. Aspettiamo di sapere le vostre opinioni sull’arrivo della prima saga di ONE PIECE su Anime Generation nella sezione commenti.

