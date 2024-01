ONE PIECE, la Saga di Egghead arriva su Netflix: anche in Italia?

Da pochissimo è cominciata l'avvincente saga di Egghead anche nella serie anime di One Piece, con il ritorno tanto atteso della misteriosa Jewelry Bonney. Al momento, è possibile guardare i nuovi episodi solo attraverso Crunchyroll, ma alcune fonti suggeriscono che l'opera potrebbe arrivare anche su Netflix.

Nelle ultime ore, l'account X ufficiale di Netflix Anime ha confermato che l'arco narrativo di Egghead di One Piece sarà disponibile sulla nota piattaforma di streaming a partire dal 13 gennaio 2024, con una settimana di ritardo rispetto a Crunchyroll. Tuttavia, non è stato specificato in quali paesi arriveranno i nuovi episodi e se anche l'Italia è compresa fra questi ultimi.

Una risposta certa all'interrogativo ancora non c'è, dal momento che non ci sono conferme ufficiali da nessun profilo di Netflix, ma possiamo aspettarci che la saga di Egghead di One Piece non arriverà su Netflix in Italia. Il profilo "Netflix Anime", infatti, sembra concentrarsi principalmente sulle uscite negli Stati Uniti. Ovviamente, non è escluso che il 13 gennaio One Piece possa arrivare a sorpresa anche sulla versione italiana della piattaforma di streaming. Al momento, però, l'unico modo per guardare la nuova saga di Egghead è quello di passare per un abbonamento a Crunchyroll.



Il catalogo dedicato a One Piece su Netflix Italia, per ora, si limita alla serie live-action omonima e al film RED, mentre al momento non c'è alcun episodio della serie animata. Tuttavia, il catalogo Netflix prossimamente si arricchirà con l'uscita di The One Piece, serie reboot prodotta da Netflix stessa e animata dallo Studio WIT, conosciuta per Spy x Family e Dungeon Food, ma anche per aver dato vita alle prime tre stagioni di Attack on Titan. Avete già dato un'occhiata alle nuove sigle di One Piece per l'arco narrativo di Egghead? Sono disponibili sia la opening che la ending!