ONE PIECE: quale saga ci sarà dopo Egghead? Oda indica la prossima destinazione

Il panel di ONE PIECE al Jump Festa 2024 è stato esplosivo. L'attenzione dei fan è tutta per l'annuncio del remake THE ONE PIECE, riedizione dell'anime in arrivo in occasione del 25° anniversario della serie, ma all'evento è stato svelato anche tanto altro. Un messaggio dell'autore ha rivelato la prossima destinazione dopo Egghead.

Come ogni anno, Eiichiro Oda ha "partecipato" al Jump Festa rilasciando un messaggio rivolto ai fan. Nel testo rivolto dall'autore di ONE PIECE si è parlato dei tempi sulla fine di Egghead, ma anche sugli avvenimenti posteriori alla Saga dell'Isola del Futuro. Cosa dovremmo aspettarci dal 2024 di ONE PIECE?

Il mangaka di ONE PIECE ha anticipato una battaglia futura tra due Imperatori, ma questa non avverrà ad Egghead. In qualche modo i Mugiwara riusciranno a fuggire dal laboratorio di Vegapunk, dove a contrastarli è arrivato l'Astro Saturn, e a rimettersi in mare verso una nuova rotta.

Il messaggio di Eiichiro Oda fa riferimento presumibilmente a una delle isole più attese, quella dei giganti di Elbaf. "Se Rufy e gli altri dovessero riuscire sani e salvi, dovrebbero andare su quell'isola. Ho anche considerato di non intraprendere quella strada, ma potrei non essere in grado di fermare Rufy".

Elbaf sarà la prossima saga del manga di ONE PIECE, ma questo lo si poteva intuire già da diverso tempo. La terra dei giganti è però un territorio di Shanks il Rosso, dunque potrebbe essere proprio questo lo scontro preannunciato dall'autore. Ma se invece i Mugiwara dovessero prendere un percorso alternativo come ipotizzato da Oda? Non sappiamo quale altra isola è nei pressi di Egghead, ma difficilmente il maestro illuderà gli appassionati.