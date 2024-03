One Piece: la saga di Elbaf canonizzerà la Città di Smeraldo?

Tra i fattori che potrebbero rendere Elbaf la saga simbolo di One Piece figura sì la centralità narrativa di cui l'arco godrà ai fini della risoluzione di molti dei misteri celati da Oda, ma anche la naturalezza con cui il prossimo ciclo di capitoli espanderà l'universo iconografico del manga: a partire dalla (possibile?) canonizzazione della Città di Smeraldo.

Sappiamo quanto il celebre autore sia solito trarre dagli elementi della realtà i codici da cui rielabora, in termini narrativi, le storie e i personaggi che andranno di volta in volta a ricoprire i loro ruoli all'interno del racconto. Lo abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo tutti i luoghi reali che hanno ispirato One Piece, con il mangaka che parte proprio dall'osservazione degli ambienti e delle civiltà che li hanno storicamente popolati, per infondere un respiro storiografico a luoghi/scenografie che funzionano come veri e propri ecosistemi urbanistici, in modo da rendere ancora più incisive le dinamiche alla base dei processi di worldbuilding su cui si fondano gli scenari e gli intrecci del manga.

Se saghe come Wano o Alabasta, ispirate rispettivamente al Giappone feudale del Periodo Edo (1603-1868) e all'Antico Egitto, risultano così affascinanti e pregne di vitalità, molto lo dobbiamo alla capacità dell'autore di rielaborare il dato reale e filtrarlo in un'esperienza sinestetica. Un discorso che potremmo avanzare anche per quanto concerne Elbaf, dal momento che l'isola dei Giganti, e la popolazione guerriera che la abita, sono mutuate dalla cultura norrena, nella quale la Città di Smeraldo a cui si faceva riferimento in partenza non solo occupa un ruolo centrale, ma potrebbe rivelare la reale natura della saga e delle ambientazioni di cui ci renderà conto il mangaka nel corso del prossimo ciclo di capitoli.

Il motivo che spinge alcuni lettori a ritenere possibile la canonizzazione di questa fantomatica città nel futuro prossimo del manga, è da individuare nell'attitudine dell'autore ad anticipare gli sviluppi della narrazione attraverso la disseminazione sistematica di indizi “prematuri”, che attendono l'istante giusto per rivelare la loro funzione narrativa. E da questa prospettiva, è stato proprio Bellamy, nel (lontano) capitolo 224, a citare la Città di Smeraldo di cui potremmo trovare una materializzazione proprio nella saga a venire.

Nella mitologia norrena, la Città di Smeraldo è connotata delle stesse proprietà dissimulatorie del miraggio, tanto che si rivela all'occhio dell'uomo solamente durante l'avvento di alcuni particolari fenomeni atmosferici, come ad esempio l'aurora. E dal momento che i guerrieri mastodontici dell'isola riflettono l'iconografia dei vichinghi, alcuni lettori hanno ipotizzato che tale città, in piena continuità con la mitologia nordica, risulti “invisibile” proprio perché ubicata sulla sezione più alta dell'Yggdrasil, ovvero l'albero cosmico che connette i nove mondi dell'universo norreno, nel quale la Città di Smeraldo occuperebbe la posizione apicale, mentre Elbaf si posizionerebbe al suo centro.

E se così fosse, il regno citato da Bellamy non sarebbe altro che Asgard, mentre l'isola dei giganti si configurerebbe come una riproduzione evidente di Midgard. Richiami estremamente fascinosi, questi, che permetterebbero ad una saga come Elbaf di far transitare le sue istanze anche attraverso un piano puramente estetico: ovvero mediante quella cornice che consente ad una storia ben costruita di diventare immortale.

