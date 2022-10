ONE PIECE: la saga dell'isola nel cielo in un breve riassunto

Proseguiamo il nostro viaggio attraverso l’opera di Eiichiro Oda, ONE PIECE ripercorrendo gli eventi principali delle molte saghe in cui è suddivisa. Dopo il breve riassunto dedicato alla saga della Baroque Works, l’avventura dei Mugiwara si sposta sull’affascinante isola del cielo.

Ripresa la Rotta Maggiore il viaggio dei protagonisti viene interrotto dalla caduta di una nave dal cielo. Incuriositi dall’evento, e dal Log Pose che punta verso l’alto, si dirigono quindi sull’isola di Jaya, dove conoscono Bellamy e Barbanera, interessati alla taglia di 100 milioni di Berry di Luffy.

Mentre a Marijoa si tiene una riunione tra la Flotta dei Sette e la Marina, dove appaiono per la prima volta Sengoku, Bartholomew e Do Flamingo, i Mugiwara scoprono come raggiungere l’isola nel cielo: dovranno sfruttare il geyser Knock Up Stream.

Arrivati sul "mare bianco" incontrano il cavaliere Gan Forr per poi arrivare alla Porta del Paradiso-Ricercati per aver rifiutato il pagamento al portale, i Mugiwara iniziano a comprendere la cultura e la tecnologia di quel luogo, e della guerra tra il dominio di Ener e la tribù Shandia, spedita dal geyser nel cielo quattrocento anni prima.

Intenzionati a prendere l’oro di Skypiea, si addentrano nelle rovine di Shandora, rimanendo coinvolti in diversi scontri, mentre si sta consumando una battaglia contro il dio Ener, in netto vantaggio contro gli Shandia. La divinità rivela le sue intenzioni di distruggere Skypiea e di raggiungere la Luna tramite la gigantesca arca Maxim. Sconfitti quasi tutti i presenti, Nami inganna il dio, chiedendogli di salire a bordo della sua nave, e poco dopo sono raggiunti da Luffy che sembra avere la meglio contro i poteri elettrici di Ener, in quanto fatto di gomma.

Sconfitti da Ener, i Mugiwara ascoltano la storia di Montblanc Nolan, e quando Ener torna in azione distruggendo Angel Beach, Luffy è determinato a sconfiggerlo e suonare la campana d’oro di Shandora. Nell’ultimo scontro Cappello di Paglia scaglia Ener contro la campana, facendo risuonare la sua vittoria per l’intera Skypiea. Recuperata la campana e il Poignee Griffe dorato alla sua base, Robin scopre di più sull’arma ancestrale Poseidon, e legge un’iscrizione lasciata sul blocco da Gol D. Roger.

Scortati al Cloud End, i Mugiwara riescono a tornare sul mare blu e a proseguire la loro avventura.