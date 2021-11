ONE PIECE: la Saga dell'Isola degli Uomini Pesce arriva in italiano su Crunchyroll

Mentre il manga di Eiichiro Oda ha oltrepassato da ormai diverso tempo l’incredibile soglia dei mille capitoli pubblicati, la serie anime torna con una nuova saga su Crunchyroll, la piattaforma streaming recentemente acquisita da Sony. La ciurma dei Mugiwara di ONE PIECE prosegue la sua navigazione verso l’Isola degli Uomini Pesce!

Diecimila metri sotto la superficie marina, tra strade d’acqua, artigiani delle bolle, sirene e tritoni, si apre un nuovo arco narrativo di ONE PIECE. In un’ambientazione unica ed evocativa, Monkey D. Rufy e i suoi pirati preparano l’equipaggiamento per un viaggio sottomarino nell’Isola degli Uomini Pesce. Sul catalogo di Crunchyroll sono da oggi disponibili, in lingua italiana, gli episodi della serie anime che vanno dal 517 al 574.

Prodotta da Toei Animation, la saga dell’Isola degli Uomini Pesce è la venticinquesima saga di ONE PIECE. Curiosamente, in questa ondata di episodi manca il 542. Questa puntata, infatti, è un crossover tra ONE PIECE e Toriko, e non è mai stato trasmesso in italiano.

Due anni dopo la separazione dei pirati di Cappello di Paglia, accaduta in seguito agli eventi di Marineford, inizia un nuovo viaggio. Finalmente riuniti tra loro nell’arcipelago di Sabaody, i Mugiwara si preparano a salpare per il Nuovo Mondo. Prima di entrarvi, però, devono attraversare l’isola degli uomini pesce, un tempo sotto la protezione di Barbabianca e ora nelle mani di Big Mom. Nel corso di questa saga i pirati di Cappello di Paglia mettono in mostra le nuove tecniche apprese nel corso dei due anni di addestramento. Rufy, ad esempio, è finalmente in grado di controllare i tre tipi di Ambizione, mentre Sanji ha sviluppato lo Sky Walk.

Vi ricordiamo che di recente l’anime di ONE PIECE è tornato su Mediaset con i nuovi episodi doppiati in italiano. Prima di salutarvi vi lasciamo a data di uscita e previsioni su ONE PIECE capitolo 1031.