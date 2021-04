ONE PIECE: la saga di Marineford riassunta in un video promozionale per il gioco mobile

Riconosciuta dalla maggior parte degli appassionati come uno dei momenti più memorabili, toccanti, e importanti mai raggiunti nella serie ONE PIECE, la saga di Marineford rappresenta un punto di non ritorno nella storia creata da Eiichiro Oda, e per promuovere il nuovo videogioco mobile, Fighting Path, è stata riassunta con uno splendido video.

Con protagonisti e avversari alcuni dei personaggi più forti dell'intera Grand Line, e morti indelebili nella memoria dei fan, come il sacrificio di Portuguese D. Ace, condannato a morte, per salvare suo fratello Luffy, e il solenne addio di Edward Newgate, l'imperatore Barbabianca, alla sua immensa famiglia, gli autori del videogioco hanno inserito l'opening che potete trovare in calce alla notizia.

Come sottolinea l'utente @newworldartur il video in questione è stato realizzato utilizzando lo stile visto di recente nell'anime, durante l'arco narrativo di Wano, e donando quindi una nuova forma a momenti estremamente intensi, tra cui l'incredibile entrata in scena di Luffy di fronte ai tre Ammiragli Akainu, Aokiji e Kizaru, o ancora l'uso dell'Ambizione del Re Conquistatore da parte del protagonista per bloccare l'esecuzione, e i flashback della sua infanzia vissuta al fianco di Ace.

