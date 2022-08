ONE PIECE: la saga di Skypiea sembra quasi un film in questo trailer amatoriale

Dopo oltre vent'anni di serializzazione, lentamente il capolavoro di Eiichiro Oda, ONE PIECE, si sta avvicinando alla sua conclusione. Prima di arrivare a questo punto, tuttavia, i nostri eroi hanno affrontato tante avventure e parecchi scontri con personaggi sempre più potenti senza i quali i Mugiwara non avrebbero oltrepassato i propri limiti.

In attesa di conoscere la verità sul Reverie nel capitolo 1059 di ONE PIECE, nel frattempo la community continua a supportare il sensei nella stesura del suo gioiellino. Di tanto in tanto, infatti, emergono in rete veri e propri colpi di genio da parte di alcuni fan piuttosto creativi, l'ultimo dei quali di un certo Ryan Wai Kin Lam, un artista molto bravo con gli effetti speciali e con la computer grafica.

L'artista in questione, dunque, ha recentemente realizzato e condiviso sui propri canali social un video della durata di poco più di un minuto che riassume alcuni momenti salienti della Saga di Skypeia in CGI, il tutto però con una tecnica visiva particolarmente affascinante. Il trailer amatoriale ha già riscosso un grande apprezzamento in rete, merito della resa grafica della clip. Wai Kin aveva già lavorato a qualcosa di simile in passato, vi rimandiamo dunque al suo teaser di Lougetown.

E voi, invece, cosa ne pensate di Skypeia da questo particolare punto di vista? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.