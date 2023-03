ONE PIECE: la saga di Wano verso il climax nell'anime, ecco la nuova key visual ufficiale

Seppur molto più lentamente rispetto alla sua controparte cartacea, piano piano anche l'adattamento anime di ONE PIECE si sta avvicinando alla naturale conclusione della Saga di Wano dopo un paio di anni di trasposizione. Per celebrare l'arrivo del climax, TOEI Animation ha programmato una sorpresa.

Serviranno ancora un paio di settimane per vedere quella scena nell'anime di ONE PIECE, tuttavia il confronto fra la nuova generazione e gli Imperatori sta per entrare nella fase cruciale. L'episodio 1056 costringerà Kidd e Law al contrattacco mentre nel frattempo Sanji dovrà fare i conti con la paura della sua identità di Vinsmoke.

Ad ogni modo, tutti i protagonisti dei prossimi scontri sono stati omaggiati dallo studio TOEI in una nuova locandina ufficiale, la stessa allegata in calce alla notizia, celebrare il climax della Saga di Wano. Vediamo dunque i componenti più forti dei Mugiwara al fianco di Law e Kidd in un'impresa che appare insostenibile. Non ci resta dunque che attendere i prossimi episodi per vedere come si risolverà questo epico confronto.

E voi, invece, che ne pensate di questa inedita key visual di ONE PIECE, vi piace? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.