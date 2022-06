ONE PIECE: la saga di Whole Cake Island arriva su Crunchyroll

L'anime di ONE PIECE è infine approdato su Crunchyroll che ha acquistato i diritti per una distribuzione con i sottotitoli nel Bel Paese. La grossa mole di puntate che caratterizzano la trasposizione televisiva del manga di Eiichiro Oda ha però costretto l'editore ha recuperare la serie attraverso diverse tranche di episodi.

La Saga di Dressorsa è stata ufficialmente completata ed è giunto il momento per i nostri eroi di avventurarsi contro Big Mom nell'arco narrativo denominato 'Whole Cake Island'. L'appuntamento mensile con ONE PIECE, dunque, si arricchisce di una nuova ondata di puntate utili ad accompagnare gli spettatori per il mese di giugno.

Attraverso un comunicato social, Crunchyroll ha così annunciato di aver inserito all'interno del catalogo l'intera Saga d Whole Cake Island per un totale di quasi 100 episodi. Per la precisione e i curiosi, gli episodi in questione vanno dal 783 all'878. Quale occasione migliore di questa per recuperare una delle saghe più entusiasmanti dell'opera in attesa che il servizio si rimetta in pari con l'attuale programmazione settimanale in simulcast.

E voi, invece, avete intenzione di recuperare queste puntate adesso che ne avete l'occasione? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata ai primi spoiler del capitolo 1051 di ONE PIECE.