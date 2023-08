ONE PIECE: le saghe dell'epopea piratesca di Oda, dalla peggiore alla migliore

Sono trascorsi 26 anni da quando Luffy, sedicente futuro re dei pirati, è partito all’avventura sulle pagine di ONE PIECE. Contando più di 1000 capitoli ed episodi la storia dei Mugiwara è incredibilmente densa di momenti importanti, che caratterizzano ciascuna delle 10 grandi saghe in cui è divisa l’opera, ma qual è la migliore tra queste?

Escludendo da questa classifica la saga conclusiva, iniziata col capitolo 1058, andiamo a stilare una top 9 relativa alle migliori saghe della serie. In ultima posizione troviamo la saga del mare orientale, narrata nei primi 100 capitoli, ambientata nell’East Blue, e che ha lanciato la storia e ha fatto incontrare a Luffy i primi grandi alleati che sarebbero poi diventati membri della ciurma, Zoro, Nami, Usop e Sanji, e li ha messi di fronte alla grande minaccia rappresentata da Arlong.

Subito dopo troviamo la saga dell’arrivo alla Linea Rossa, dal capitolo 442 al 513, caratterizzata da toni horror ma sempre simpatici, come sulla nave-isola di Thriller Bark, e dalla divisione dei Mugiwara sull’arcipelago Sabaody per mano di Orso Bartholomew. Proseguiamo con la saga del Paradiso Subacqueo, la prima grande avventura dei Mugiwara dopo il salto temporale di due anni durante il quale ciascun membro della ciurma ha potuto approfondire tecniche e allenarsi per migliorare sul campo di battaglia, raccontata dal capitolo 598 al capitolo 653.

Passiamo alla saga dei Pirati di Donquijote, lunga ben 148 capitoli, dal 654 all’801, primo impatto dei Mugiwara con le isole del Nuovo Mondo, a partire da Punk Hazard fino a Dressrosa e al confronto diretto con Do Flamingo. In quinta posizione troviamo la saga dell’isola del cielo, che va dal capitolo 218 al capitolo 302, dove si trovano ambientazioni molto particolari, come Skypiea ricca di storia e misteri, come il Poignee Griffe di Shandora dove è scritto dell’arma ancestrale Poseidon, e di scontri mozzafiato come quello tra Luffy ed Ener.

Ci avviciniamo al podio con la saga della Baroque Works, dal capitolo 101 al 217, in cui vengono introdotti nuovi membri della ciurma, come il dottore Chopper e l’archeologa Nico Robin, e anche elementi chiave della storia, come i Poignee Griffe, e le prime informazioni sui cento anni del grande vuoto. In terza posizione si classifica la saga del CP9, raccontata dal capitolo 303 al 441, che prende il nome dal gruppo di agenti del governo incaricati di prendere Nico Robin nonostante lei segua i Mugiwara prima alla spettacolare Water Seven e poi ad Enies Lobby.

La medaglia d’argento va alla saga della guerra di Barbabianca, narrata dal capitolo 514 al 597, in cui i pirati più potenti del mondo si scontrano con la Marina nelle acque attorno a Marineford, dopo l’arrivo dell’immensa flotta dell’Imperatore Barbabianca per salvare Portuguese D. Ace, condannato a morte per essere figlio di Gol D. Roger, il Re dei Pirati.

Infine, il titolo di miglior saga di ONE PIECE va alla lunghissima saga degli Imperatori, composta di ben 256 capitoli, dall’802 al 1057, e memorabile per la quantità di scontri, legami, storie e flashback che hanno contribuito ad approfondire molti personaggi, a fare luce sull’ultimo viaggio di Gol D. Roger, e a lanciare alcuni degli eventi più devastanti della serie, come le pesanti decisioni del Reverie, la nascita della Cross Guild, la caduta di due vecchi Imperatori, Kaido e Big Mom, e l’ascesa di due nuovi Imperatori, Luffy e Bagy.

Cosa ne pensate di questa classifica? Siete d’accordo con le posizioni delle saghe? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti.