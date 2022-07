ONE PIECE: le saghe di Reverie e Wano Kuni arrivano sottotitolati su Crunchyroll

Il calore estivo non ferma Crunchyroll e la Ciurma di Cappello di Paglia. Le scorribande dei pirati capeggiati da Rufy, proseguono anche a luglio con il debutto di due nuovi archi narrativi. Sulla piattaforma, debuttano le saghe di Reverie e la prima parte di Wano Kuni con sottotitoli in lingua italiana.

Il primo giugno, su Crunchyroll è arrivata la saga di Whole Cake Island di ONE PIECE. A luglio, si prosegue con una nuova ondata di episodi che faranno felicissimi gli appassionati: sulla piattaforma, sono infatti finalmente disponibili tutte le puntate uscite finora della serie.

L'avventura dei pirati, riprende dall'episodio 879, in cui comincia l'arco Reverie. Mentre i sovrani dei vari regni si dirigono verso Reverie, alcuni pirati attaccano la nave che trasporta la famiglia reale di Dressrosa e Prodence. Rufy, intanto, scopre che la sua taglia è diminuita. Così come per ONE PIECE, su Crunchyroll prosegue l'avventura di Naruto Shippuden con la Stagione 9 dell'anime.

Dall'episodio 892, e fino al 920, comincia invece la saga di Wano Kuni. Usop, Robin, Franky e Zoro si infiltrano nel Paese di Wa con identità fittizie, in un arco che porterà i Mugiwara ad affrontare gli imperatori e a tracciare una nuova rotta verso ONE PIECE. E voi, state seguendo l'avventura di Rufy e compagni su Crunchyroll?