Da ONE PIECE a Sakamoto Days: i dati dei manga più venduti di Weekly Shonen Jump

L’11 luglio 2022 si celebreranno i 54 anni di Weekly Shonen Jump. Nel corso di questi decenni la testata di Shueisha ha accolto tra le sue pagine opere diventate celebri e influenti, come Dragon Ball o Ken il Guerriero, portando il settore a crescere, e a far registrare cifre incredibili delle copie in circolazione dei manga odierni.

Grazie ai dati raccolti da Oricon, e all’infografica condivisa da @WSJ_manga che potete vedere in calce alla notizia, è possibile avere una visione complessiva dell’andamento delle serie più seguite del momento della rivista. Rispetto al precedente aggiornamento, risalente a marzo 2022, le prime posizioni sono rimaste pressoché le stesse, con i 490 milioni di copie di ONE PIECE in circolazione, l'epopea piratesca di Eiichiro Oda appare ancora inamovibile. Interessanti da notare sono invece un aumento significativo delle vendite di Hunter x Hunter, di ben 5 milioni in poco più di 3 mesi, e la crescita del fenomeno Jujutsu Kaisen, che attualmente conta 65 milioni di copie in circolazione, come My Hero Academia.

Dal grafico è stato rimossa Dr. Stone in quanto ormai conclusa, e nella top 6 è subentrato Mashle, le cui vendite sono rimaste pressoché identiche. A sorprendere è stato soprattutto il successo ricevuto da Sakamoto Days, l’opera di Yuto Suzuki arrivata da poco in Italia grazie a Planet Manga, che da mezzo milione di copie in circolazione a marzo è arrivato a 1.4 milioni nei primi giorni di luglio. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.