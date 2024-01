ONE PIECE salpa verso Burger King: i menù speciali arriveranno anche in Italia?

L'influenza di One Piece, il capolavoro del maestro Eiichiro Oda, si estende ben oltre i confini dell'anime e del manga. Negli anni, il franchise è riuscito a coinvolgere marchi e aziende di tutto il mondo. L'ultima collaborazione è quella con Burger King, con menù e set da pranzo completamente ispirati alla ciurma dei Cappelli di Paglia.

Da pochissimi giorni, ogni ristorante Burger King in Francia offre due incredibili menù ispirati a One Piece. Il menù di Luffy, compreso di bevanda e patatine, è l'ideale per i golosi come il leader allungabile dei Mugiwara, con un hamburger di manzo alla griglia, arricchito da salsa barbecue, cipolla fritta e altri ingredienti irresistibili. D'altro canto, il menù di Sanji, ispirato al cuoco per eccellenza dei cappelli di paglia, è un inno al gusto con un hamburger di filetto di pollo croccante, accompagnato da salsa di senape integrale, cipolla fusa e altre prelibatezze.

Per arricchire quest'esperienza, ogni menù viene accompagnato da una maglietta, bianca o nera in base all'hamburger scelto, in edizione limitata. Su di essa troviamo il Jolly Roger dei Cappelli di Paglia, in versione personalizzata a tema Burger King. Infine, i più piccoli verranno omaggiati di alcune carte collezionabili a tema One Piece se acquisteranno il King Junior, il classico menù per bambini.

Ma arriviamo al sodo: questa collaborazione One Piece x Burger King arriverà anche in Italia? L'opzione non sembra essere possibile, almeno per ora, dal momento che sembra essere limitata solamente alla Francia dal momento che il noto franchise è molto popolare nel paese d’Oltralpe. Tuttavia, non è esclusa la possibilità che in un futuro prossimo l'opera di Oda possa raggiungere anche i nostri ristoranti.

Intanto, uno dei film di One Piece potrebbe aver svelato il finale della serie, mentre il manga si sta addentrando verso il capitolo 1106 di One Piece.