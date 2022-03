ONE PIECE: salta definitivamente la trasmissione dell'episodio 1014, l'anime si ferma

Ormai erano noti gli episodi di ONE PIECE di marzo, con tanto di titoli. Gli spettatori dell'anime si aspettavano degli sviluppi incredibili dato che era giunta una fase che sarebbe stata cruciale per la guerra di Onigashima. Purtroppo un problema imprevisto ha fatto saltare tutti i piani che erano stati programmati.

Toei Animation ha subito un hackeraggio che ha causato diversi danni. La compagnia aveva già annunciato qualche giorno fa che ci sarebbero stati slittamenti e riprogrammazioni per Dragon Quest, Delicious Party Precure e non solo: anche la sua serie di punta ONE PIECE avrebbe subito un cambio di programma, che sarebbe stato confermato dopo qualche giorno.

Adesso arriva il comunicato ufficiale tramite gli account Twitter ufficiali: ONE PIECE non andrà in onda il 20 marzo 2022 con un nuovo episodio, l'atteso 1014, al suo posto verrà ritrasmesso l'episodio speciale "Episodio Speciale: La Stanza Segreta di Barto", mentre nelle settimane successive verrà riproposta una collezione degli episodi più belli della saga di Wano. Ciò vuol dire che Toei prospetta un danno e un rallentamento dei lavori sul medio termine.

Lo stesso accadrà a Digimon Ghost Game. L'anime salterà l'uscita del 20 marzo e al posto del nuovo episodio verrà ritrasmesso il primo ricominciando la messa in onda da zero. Prossimamente gli account ufficiali delle due serie daranno ulteriori informazioni sul ritorno degli episodi inediti. Si prospetta quindi una lunga attesa per i fan di questi due anime.