ONE PIECE: va bene saltare God Valley e la sua storia per il momento?

Eiichiro Oda ha ormai abituato i lettori di ONE PIECE ad approfondimenti di eventi che hanno segnato il Nuovo Mondo attraverso flashback di personaggi più o meno rilevanti. Nel capitolo 1095 del manga Bartholomew Kuma viaggia nei ricordi, tornando a quando era ancora un ragazzo, nel periodo in cui si verificò il celebre incidente di God Valley.

Introdotto per la prima volta nel capitolo 957, l’evento rappresenta uno dei più significativi dell’era precedente alla pirateria moderna, ed ebbe tre grandi protagonisti: da una parte la straordinaria ciurma dei Pirati Rocks, alla quale appartenevano tre futuri Imperatori, Barbabianca, Big Mom e Kaido, e dall’altra l’incredibile alleanza tra i Pirati di Roger e la squadra dei marine guidata dall’eroe Monkey D. Garp.

Nonostante Oda abbia mostrato l’inizio della battaglia tra le due fazioni, nel capitolo 1096, tornando al focus su Kuma e i suoi amici, è diventato chiaro che il mangaka intende ancora lasciare in sospeso, e non approfondire, l’incidente. Ciò ha causato dei malcontenti tra i lettori, ma altri hanno notato come l’attenzione nei confronti di un personaggio sfaccettato come Kuma abbia la priorità rispetto a quanto sta accadendo, nel presente, ad Egghead, e che riguarda da vicino anche sua figlia Bonney.

Di Kuma, infatti, sono state approfondite parzialmente le origini, il rapporto di amicizia con Ivankov, l’entrata in possesso del frutto Paw-Paw, e la prima interazione con l’astro di saggezza Saturn. Possiamo comunque aspettarci in futuro una parentesi più adeguata dedicata interamente all’incidente di God Valley, magari quando la narrazione tornerà sull’isola di Hachinosu, dove Garp ha dimostrato di essere ancora un eroe e un grande combattente.

E voi cosa ne pensate? Credete che Oda tornerà a raccontare di God Valley presto? Ditecelo nei commenti.