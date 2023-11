ONE PIECE saluta Wano: c'è una data per la conclusione della saga

Dopo cinque anni di messa in onda è ufficiale: One Piece è pronto a terminare la saga di Wano Country. La notizia arriva direttamente dal Giappone, precisamente, da un aggiornamento di TV Guide, il quale ha rilasciato la data ufficiale nella quale verrà trasmesso l'ultimo episodio della saga più lunga della serie. Attenzione da qui in avanti spoiler sul finale della saga di Wano.

Nel paese di Wano, le battaglie di Rufy e dei suoi compagni per liberare l'isola dalla tirannia di Kaido sono state più ardue di quanto i pirati potessero aspettarsi. Basti solo pensare che per sconfiggere l'imperatore di Wano, Rufy ha dovuto raggiungere il Gear 5, la trasformazione più potente in One Piece.

La saga, cominciata nel 2019, ha avuto un impatto significativo sull'intera serie. Oltre all'introduzione di nuovi personaggi memorabili, gli eventi di Wano hanno cambiato per sempre il mondo creato da Oda, scombussolando gli equilibri di potere e lasciando i mari nel caos. Non solo Kaido e Big Mom sono stati sconfitti, i 4 Imperatori dei Mari di One Piece sono cambiati aprendo nuovi e imprevedibili scenari per l'equipaggio della Sunny.

L'episodio finale della saga, "L'ultimo sipario! Il voto di Rufy e Momonosuke", andrà in onda il 16 Novembre. Per chi non avesse ancora visto Wano Country, è possibile guardare tutti e 195 gli episodi della saga su Crunchyroll e Hulu. Sì, sono tante puntate, ma Wano Country è troppo importante per la serie e se siete fan di One Piece non potete lasciarla indietro.