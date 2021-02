ONE PIECE: il saluto ad Alabasta con la ciurma al completo, una fanart ce lo mostra

ONE PIECE e i suoi personaggi ne hanno fatta di strada. Anno dopo anno, Rufy e i suoi compagni hanno sostenuto varie avventure e incontrato tante persone, molte buone e altre cattive. Al giorno d'oggi, la ciurma dei Mugiwara è quasi al completo, nonostante durante la strada sia stato lasciato dietro qualcuno.

Quel qualcuno è Nefertari Bibi, legittima erede al trono del regno di Alabasta che fu invaso da Crocodile della Flotta dei Sette. Unendosi alla ciurma di Rufy, la ragazza divenne una vera e propria Mugiwara anche se per poco tempo. Prima dell'attacco alla capitale per liberarla, i protagonisti di ONE PIECE si segnarono una X sul braccio sinistro in modo tale da riconoscersi in caso Mr. 2 Bon Kure avesse usato il suo potere.

Quella stessa X fu usata alla fine della saga di Alabasta per salutare Bibi senza far sapere a nessuno che erano amici, per non creare alcun problema al regno ormai riconquistato. Come sarebbe oggi quel saluto? Con ben dieci membri a disposizione, sicuramente la fila sarebbe molto più lunga, e il fan Jarheadd ha condiviso su Reddit un'immagine che ci mostra gli attuali dieci Mugiwara con la X sul braccio sinistro. In basso potete osservare questa nuova formazione, chissà se al prossimo incontro con Bibi non si scateni una cosa simile.