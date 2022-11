ONE PIECE: Sanji affronta Queen nella prestigiosa figure di Fantasy Studio

Nel corso dell’arco di Wano, uno dei più longevi di ONE PIECE, Sanji si è dimostrato uno dei Mugiwara più decisivi, grazie soprattutto alla sua battaglia contro Queen, potente sottoposto di Kaido. Per onorare le sue azioni, Fantasy Studio ha rievocato lo scontro in una magnifica, e costosa, statua da collezione.

Se ogni membro della ciurma si è rivelato fondamentale in svariate occasioni, Zoro e Sanji ricoprono un ruolo diverso. Senza loro due Luffy non sarebbe riuscito a superare moltissime situazioni disperate, e Nico Robin non esita a definire l’abile spadaccino e cuoco come le Ali del Re dei Pirati. Un titolo importante, che non viene ripetuto spesso all’interno del manga, ma che continua ad avere un suo peso.

Per ricordare quindi una delle sfide più impegnative, e importanti, di Sanji gli artisti di Fantasy Studio hanno realizzato la figure che potete vedere in fondo alla pagina. In arrivo nel terzo trimestre del 2023 la statua raffigura il momento in cui Sanji riesce a colpire Queen con una delle sue tecniche infuocate derivanti dal Diable Jamble, scagliandolo al suolo. La figure è alta 53 centimetri e per chi fosse interessato ad acquistarla è possibile pre ordinarla al prezzo di 595 euro.

