ONE PIECE: Sanji apre il suo ristorante nel parco a tema degli Universal Studios Japan

La pandemia ha bloccato moltissimi eventi e limitato il successo e la popolarità di parchi a tema, come quello di Osaka, interamente dedicato all’epopea piratesca di ONE PIECE degli Universal Studios Japan. Dopo mesi di stop il parco ha riaperto le porte al pubblico, aggiungendo altre attrazioni e un’area dedicata alla ristorazione molto singolare.

Come potete vedere dal video riportato in cima alla pagina la più grande novità riguarda uno spettacolo teatrale, basato su materiale del tutto originale, in cui i Mugiwara dovranno fronteggiare minacce del livello di Donquijote Do Flamingo e Crocodile. Poco prima della fine del video, però, viene anche mostrata una breve sequenza in cui una ragazza è seduta ai tavoli del ristorante di Sanji, novità annunciata diverso tempo fa e diventata finalmente un’esperienza accessibile a tutti i fan.

Con un menù di 99 ricette, gli appassionati di ONE PIECE potranno sedersi ai tavoli di questo locale, sperando magari nell’incontro casuale con l’attore di Sanji, che sporadicamente si aggirerà nel suo ristorante. Chiamato Straw Hat Pirate Crew Feast Restaurant, il ristorante presenta molti riferimenti alla storia dei Mugiwara, non solo nella struttura interna ed esterna, ma anche negli stessi piatti. Dai boccali con sopra caricature e disegni dei protagonisti, fino agli snak a forma di zampe di Chopper, i fan potranno degustare pietanze ispirate direttamente alla ciurma, come anche le polpette di riso a forma dell’iconico Cappello di Paglia.

Durante l'evento ONE PIECE Premier Summer 2023, che chiuderà il 10 ottobre 2023, sarà anche possibile acquistare merchandise ufficiale e realizzato appositamente per celebrare il ritorno del parco a tema.