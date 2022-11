ONE PIECE: Sanji come Messi in questa figure speciale per il Mondiale

I Mondiali di calcio 2022 sono cominciati e, ovviamente, la comunità internazionale non poteva cogliere l'occasione di sfruttare la manifestazione sportiva per promuovere nuovi oggetti di merchandising. ONE PIECE non è mancato all'appuntamento con un nuovo modellino in scala originale.

I Mondiali 2022, che hanno già fatto discutere per i tempi di recupero così lunghi, fanno parte di quei eventi che richiamano l'attenzione di un pubblico di centinaia di milioni di appassionati da tutto il globo. Non c'è da stupirsi, infatti, che qualche azienda abbia colto la palla al balzo per promuovere alcuni particolari modellini in scala.

712N Studio ha condiviso nelle scorse ore un nuova figure originale, la stessa allegata in calce alla notizia, che ripropone Sanji con un ouftit inedito. Lo chef dei Mugiwara, dunque, è stato ridisegnato con la divisa da gioco dell'Argentina e con il numero di maglia '10', lo stesso di Messi. La figure è già preordinabile con un acconto di 30 euro a cui andranno ad aggiungersi ulteriori 120 euro al momento della spedizione nel terzo quadrimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.