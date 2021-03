ONE PIECE: Sanji domina il Diavolo nell'epica e infuocata figure di DT Studio

Eiichiro Oda ha fatto particolare attenzione a caratterizzare con cura i protagonisti di ONE PIECE, i Mugiwara, concedendo loro ampie porzioni della storia con sottotrame dedicate al loro sviluppo psicologico. Uno di essi, in particolare, ha ricevuto un'attenzione notevole nella passata saga di Whale Cake Island.

Nonostante l'arco narrativo in questione sia ruotato attorno alla figura di Sanji, Eiichiro Oda ha promesso al doppiatore che non ci saranno ulteriori saghe interamente concentrate su di lui e ciò è dovuto anche al tempo rimasto a ONE PIECE che, salvo imprevisti, dovrebbe terminare entro i prossimi 5 anni. Ad ogni modo, i passati eventi hanno dato la possibilità ai lettori affezionarsi maggiormente al cuoco dei Mugiwara, uno dei pilastri su cui si erge la ciurma di Cappello di Paglia.

In onore a questo grande pirata, DT Studio ha realizzato un epico modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae Sanji sfoderare il suo Diable Jambe. Ma non finisce qui, poiché oltre alla cura dei dettagli e alla resa della statuetta, la compagnia ha aggiunto un ulteriore elemento alla base, ovvero un diavolo che sovrasta alcune delle scene più celebri con il personaggio. La figure è già disponibile al preordine al costo di 440 euro, mentre la consegna è attesa durante il corso del 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Diteci la vostra, come di consueto, nello spazio dedicato ai commenti.