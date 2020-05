One Piece: Sanji mostra come sta trascorrendo i suoi giorni di quarantena

Come nel nostro paese, anche in Giappone si è dovuti ricorrere alla quarantena forzata per fronteggiare l'avanzata del Coronavirus che ha tenuto per mesi sotto scacco il mondo intero e che, ancora oggi, è una minaccia più che presente e con la quale dovremmo imparare a convivere in questa nuova normalità.

Ovviamente il blocco nel paese del Sol Levante ha spinto molte case di produzione, come abbiamo già detto molte volte, a interrompere la messa in onda di diverse serie. L'anime di One Piece per tale motivo è stato rimandato, ma questo non ha impedito all'account Twitter ufficiale della serie di esprimere la propria vicinanza a tutti i telespettatori e fan che stanno vivendo questo periodo difficile.

Infatti, come potete vedere dall'immagine riportata in calce all'articolo, per dar conforto ai tantissimi fan, è stata pubblicata un'illustrazione in cui viene mostrato come anche un membro della ciurma di Cappello di Paglia, in questo caso Sanji, stia trascorrendo la sua quarantena forzata. Si mostra stravaccato sul divano, godendo della compagnia di alcuni cani.

Ovviamente questa è soltanto una delle tante iniziative che in Giappone sono state messe in atto per star vicino alla popolazione. Per esempio, come vi avevamo già detto in un altro articolo, sono stati distribuiti online i primi sessanta volumi di One Piece gratuitamente, proprio per incoraggiare le persone a distrarsi un po'.

Cosa ne pensi del tweet fatto dall'account ufficiale dell'anime? Faccelo sapere qui sotto.