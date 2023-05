ONE PIECE: Sanji avrebbe potuto sconfiggere King? Il confronto tra i due

Roronoa Zoro e Vinsmoke Sanji sono due dei beniami di ONE PIECE, ma chi ama l'uno chiaramente non può amare l'altro. In seguito agli ultimi episodi dell'anime è dunque nata una controversia tra i due fan. Sanji avrebbe potuto battere King?

L'anime di ONE PIECE è in rotta verso la fine della Saga di Wano. In ONE PIECE 1061 Sanji ha vinto su Queen, mentre in ONE PIECE 1062 Zoro trionfa su King. Ma a parti invertite come sarebbero andati combattimenti di Onigashima? Zoro avrebbe sicuramente vinto su Queen, ma si può dire altrettanto su Sanji? Seguendo la logica delle taglie, il cuoco è nettamente inferiore allo spadaccino. Sappiamo però che le taglie in ONE PIECE vogliono dire tutto e niente.

Nel corso della battaglia, Sanji ha risvegliato i geni sopiti dei Vinsmoke. Il suo corpo è ora esattamente come quello dei suoi fratelli, potenziato in capacità fisiche e difensive attraverso un esoscheletro. Contro Queen, lo abbiamo visto resistere a colpi potenzialmente mortali, attaccare a velocità impressionanti e ottenere una facile vittoria dopo aver acquisito consapevolezza sulle sue nuove abilità. La sua vita sarebbe stata altrettanto facile con King?

La gerarchia dei Pirati delle Cento Bestie è chiara. King è il numero uno tra le Superstar di Kaido, nonché braccio destro dello Yonko. Il potere di Queen e Jack è dunque nulla in confronto a quello di King, alias di Alber.

Il segreto della forza di King risiede nelle sue origini. King è un Lunariano, una razza potenzialmente imbattibile che non subisce danni, a patto che le fiamme sulle spalle non cessino di ardere. King è oggettivamente un combattente migliore di Queen, e non solo per abilità fisiche. Lo scienziato ex del MADS è infatti goffo e perde spesso la concentrazione nei momenti più decisivi.

In ONE PIECE Sanji e King si sfidano effettivamente e benché il cuoco stesse usando la Raid Suit del Germa non sembrava essere in grado di sfiorare il Lunariano. King non stava nemmeno facendo sul serio e ancora non aveva sfoderato i poteri del suo frutto.

Tuttavia, Sanji possiede ora una forza mostruosa, nonché un acuto Haki dell'Osservazione che gli avrebbe permesso di intuire il segreto di King. Anche contando su questi parametri, però, la battaglia sarebbe stata quasi impossibile. Senza Haki del Re, sconfiggere King è impensabile. Sanji sarebbe stato dunque sconfitto da King, pur facendosi rispettare.