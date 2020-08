ONE PIECE: Sanji prende vita in cucina con un perfetto cosplay di Dianna

Le ragazze dedicano spesso cosplay ai personaggi di ONE PIECE. In cima alle preferenze ci sono i cosplay di Nami, ma non mancano anche quelli dedicati a Nico Robin e Boa Hancock. Tuttavia su Instagram arrivano anche cosplayer che si dedicano al mondo maschile e che quindi realizzano travestimenti genderbender.

Stavolta infatti non vi proporremo un cosplay sensuale di una delle protagoniste di ONE PIECE. La cosplayer di origini cinesi e italiane Dianna ha infatti deciso di postare sulla sua pagina Instagram un cosplay dedicato a Sanji. Il cuoco della ciurma è stato fotografato nell'atto di cucinare nell'alloggiamento predisposto sulla Thousand Sunny, con cornetti e altro cibo per fare colazione.

Nei successivi post in basso alla notizia, Dianna ha però concesso uno sguardo anche ai suoi cosplay con Sanji vestito da sposo. Come ricorderete, a Whole Cake Island ha seriamente rischiato di entrare a far parte della famiglia di Big Mom con un matrimonio con Pudding, anche se i piani dell'imperatrice erano ben altri.

Cosa ne dite di questo cosplay a tema ONE PIECE? I fan di Sanji possono rallegrarsi visto che, oltre questo travestimento, il personaggio sta avendo spazio nel manga di ONE PIECE e sta per affrontare uno dei nemici più potenti della ciurma di Kaido.