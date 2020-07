ONE PIECE: Sanji prende fuoco in questa splendida figure da oltre 300 euro

Tra i franchise più importanti che si siano mai visti nella grande e ricca industria d'anime e manga figura ovviamente ONE PIECE, epopea che nel corso di questi lunghi anni è riuscita a conquistare un pubblico gigantesco prima attraverso una produzione cartacea e successivamente tramite un adattamento animato.

L'IP ha visto il sopraggiungere di svariate produzioni a tema, tra film animati, videogiochi, spin-off e molto altro ancora, un susseguirsi di opere che hanno contribuito a tenere sempre alto l'interesse del brand. Visti i continui successi ottenuti - affiancati da un'enormità di fanart e cosplay a tema -, sempre più società si sono lanciate nella realizzazione di gadget pensati per ingolosire i collezionisti più accaniti, compagnie tra le quali figura anche Big Gecko Studio.

I ragazzi della società sono infatti finiti recentemente sotto i riflettori grazie a una splendida figure a tema ONE PIECE dedicata a Sanji. Come visionabile nelle immagini poste a fondo news, il prodotto vede il nostro amato cuoco pirata pronto a sferrare un violentissimo attacco mentre alte fiamme lo circondano da ogni parte, con un risultato finale capace di lasciare davvero ad occhi aperti. Secondo quanto annunciato, il tutto è già preordinabile per un prezzo totale di 395 dollari, mentre l'uscita è attualmente prevista per il quarto trimestre del 2020.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente è stato svelato che la serie animata ONE PIECE vedrà il sopraggiungere di una nuova sigla.