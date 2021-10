ONE PIECE: Sanji prende vita grazie al realistico cosplay di Geal

I personaggi di ONE PIECE non mancano di originalità dal momento che Eiichiro Oda, il papà del grande capolavoro di Weekly Shonen Jump, si è sbizzarrito nel disegnare pirati tutti diversi tra loro. Tra i protagonisti della serie spicca sicuramente Sanji Vinsmoke, uno dei componenti più forti della ciurma di Cappello di Paglia.

Sanji e Zoro sono due membri fondamentali dei Mugiwara, non tanto per la loro straordinaria forza, ma soprattutto per il ruolo di "ali di Rufy". L'autore, infatti, ha indirettamente ribadito che senza quei due l'avventura del protagonista non sarebbe stata tale e, di conseguenza, non avrebbe raggiunto questo incredibile livello.

A tal proposito, negli ultimi capitoli di ONE PIECE, Sanji è ulteriormente migliorato e attualmente le sue capacità lo collocano presumibilmente al pari persino di un Ammiraglio. Ad ogni modo, in onore al suo personaggio, l'artista geal ha dedicato allo chef dei Mugiwara uno straordinario e realistico cosplay, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che ha riscosso un notevole successo nella community dedicata grazie ad un'ottima fedeltà del pirata originale, un'impresa che ha conquistato migliaia di "mi piace".

E voi, invece, cosa ne pensate di questo fedele cosplay di Sanji, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.