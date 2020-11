ONE PIECE: Sanji presenta presenta un piatto per uno spot alimentare

Mentre nel manga ONE PIECE la ciurma di Cappello di Paglia è impegnata nella battaglia di Onigashima, da qualche altra parte i protagonisti dell'opera di Eiichiro Oda sono chiamati a pubblicizzare della carne. Vediamo insieme il video.

I pirati di uno dei manga più famosi del mondo sono stati resi protagonisti di uno spot pubblicitario della NipponHam. Nella pubblicità, che potete guardare nel video del Tweet riportato in fondo all'articolo, possiamo vedere Luffy, Nami, Chopper e Sanji in uno dei loro tanti viaggi per i mari del mondo di ONE PIECE. In particolare il capitano sta gustando quello che sembrerebbe essere un piatto del cuoco di bordo e la navigatrice, complimentandosi con quest'ultimo per la bontà della pietanza, chiede di cosa si tratti. Il pirata dal sopracciglio a ricciolo quindi presenta un piatto di spaghetti, uova e funghi ricoperti dal particolare tipo di carne presentato dalla pubblicità.

Non è una novità che i personaggi di anime e manga, in patria, vengano utilizzati per pubblicizzare i più svariati prodotti come già successo, ad esempio, con Senku di Dr. Stone in un divertente spot per Snickers.

Il manga del maestro Oda viene serializzato su Shonen Jump a partire dal 1997 ed è ad oggi il manga più venduto al mondo. Attualmente i fan sono in attesa del capitolo 995 di ONE PIECE in uscita tra 2 settimane.