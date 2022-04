ONE PIECE: Sanji e Pudding insieme in un cosplay romantico

Eiichiro Oda non ha quasi mai dato sfogo al lato romantico di ONE PIECE. Ci sono pochissime coppie nel manga, prevalentemente già formate, o accenni di altre. Però il pubblico si è sempre lanciato in speculazioni sulle future coppie di ONE PIECE. Ogni protagonista sembra avere un buon riferimento romantico.

Se per Rufy c'è Boa Hancock, a Whole Cake Island c'è Sanji ad aver ottenuto uno sviluppo romantico. Anche se costretto, il Vinsmoke è stato felice di incontrare Pudding, una delle figlie di Big Mom. Calcolatrice e spietata, la ragazza con tre occhi è stato un personaggio fondamentale di quella saga di ONE PIECE, nella buona e nella cattiva sorte. Inizialmente ha operato come nemica, ingannando i protagonisti, ma alla fine ha riveduto il proprio modo di fare grazie agli apprezzamenti di Sanji.

Ora la coppia si guadagna uno spazio tutto suo grazie a questo cosplay con Sanji e Pudding insieme a ballare su una veranda, con il cuoco dei Mugiwara con la rosa tra i denti e la figlia di Big Mom che guarda da un'altra parte. Azubises, grande cosplayer fan di ONE PIECE e che ha già vestito i panni di Carrot, ha inscenato bene la situazione, dando quindi spazio alla coppia.

Non è il primo cosplay romantico dedicato a Sanji e Pudding, che si è rivelata essere una coppia gradita dai fan.